Ante la suspensión de fiestas, proponen los "Dulces 16" para las quinceañeras

La pandemia por el coronavirus dejó en suspenso los festejos de los cumpleaños de 15, que son preparados con mucho esmero y en algunos casos con mucho sacrificio, de parte de la familia de las quinceañeras.



Ante esta situación, desde Paraná, el DJ Gustavo Redondo, propone que se festejen "los dulces 16", como se acostumbra en otros países, Estados Unidos por dar un ejemplo.



En diálogo con Elonce TV, contó que "surgió la idea de poder llevarlo a la práctica ya que las cumpleañeras por la pandemia no pueden realizar su fiesta de 15, es algo para ir pensando a futuro y que se pueda hacer la fiesta".



"El proyecto no es algo que se quiere imponer sino que la idea es llevar adelante la fiesta de 15 que quedó truncada este año", aclaró el DJ.



Uno de los objetivos también es lograr que las chicas "no se desanimen sino todo lo contrario, que le pongan más energía, optimismo y no den por descartado que van a poder tener su fiesta el año que viene".



Este año por la pandemia muchos eventos se vieron cancelados y otros los están reprogramando para el año que viene.



Consultado sobre cómo reaccionan las adolescentes, Redondo indicó que las jovencitas "ahora como que están en stand by, y todas preguntan cuándo se podrá volver, lo cual nadie sabe a ciencia cierta. Recién para el año que viene podría volver el tema de los eventos", estimó.



También Redondo llevó la iniciativa a los distintos rubros que abarca la realización de una fiesta de 15, como maquillaje, decoración, fotografía y gente de los salones "y todos están sorprendidos pero lo ven posible, como una buena esperanza de poder lograr algo distinto. Les cayó bien y se han enganchado con la idea".



Finalmente, dijo que "las chicas que cumplen el año que viene ya están reservando fechas y hasta me han preguntado para el 2022, lo bueno es que el ánimo de la gente está, tienen ganas de festejar", a pesar de los tiempos que se viven y donde la incertidumbre del regreso a la normalidad genera desánimos. Elonce.com