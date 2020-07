Testa comunicó las acciones del municipio de Paraná ante la pandemia

El secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, Pablo Testa, realizó un nuevo informe sobre las acciones ante la pandemia, en el que recordó que dentro de la etapa de distanciamiento en la que se encuentra Entre Ríos y ante la transmisión por conglomerado que reviste Paraná, están permitidas las salidas recreativas todos los días hasta 500 metros del lugar de residencia y se sugiere que el horario de 9 a 11hs sea exclusivo para los adultos mayores. También están permitidas las actividades deportivas individuales y aquellas que no superen las 4 personas sin contacto físico.Los restaurantes, cafés y heladerías pueden trabajar en sus interiores con un 30% de su capacidad habilitada, extendiendo su horario de 6 a 19hs. Ante esta flexibilización se apela al compromiso de todos para el cuidado de la salud cumpliendo con los protocolos.Se habilitó la apertura de salas de musculación en gimnasios a partir del lunes próximo. La autorización es bajo el mismo protocolo que establece la Provincia y solo para actividades de musculación con un máximo de 10 personas por turno, previa reserva y no clases grupales. El horario de funcionamiento se fijó de 6 a 21 horas.También a partir del próximo lunes se reanudarán de forma gradual las actividades culturales. Bajo protocolo, en esta primera etapa de reapertura se habilitarán estudios de grabación, salas de ensayo, actividades formativas, talleres, ensayos de distintas disciplinas, el teatro, la música, la danza y archivos, entre otros espacios.Ante este difícil momento, el Municipio dispuso el diferimiento de tasas para los sectores más afectados por la pandemia. Los beneficiados tendrán hasta el 31 de diciembre de 2020 para regularizar sus obligaciones tributarias. Esto alcanza a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad; el Derecho de Ocupación de la Vía Pública; y el Derecho de Publicidad, por los períodos devengados desde julio de 2020 a noviembre de 2020 para aquellos contribuyentes o responsables que desarrollen actividades de turismo, deporte, transporte, bares y restaurantes, culturales y de esparcimiento, entre otras.El intendente Adán Bahl elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que crea el Distrito del Conocimiento, que propone vincular a las universidades y el sector productivo buscando potenciar a aquellas empresas que realizan actividades que tienen que ver con el conocimiento, la ciencia y la tecnología, mejorando la producción de bienes y servicios, generando empleo de calidad. En ese marco, se presentó el Concurso de Ideas de Negocios, una convocatoria a emprendedores y empresas que quieran radicarse en la ciudad y que presenten propuestas de emprendimientos innovadores, de base tecnológica y comprendidas dentro de la Economía del Conocimiento. La inscripción ya está abierta por un plazo de 30 días y se pueden consultar las bases en la web del Municipio www.parana.gob.ar En las últimas horas, el intendente Bahl presentó el proyecto del Parque Lineal Acceso Sur, que estará ubicado entre avenida De las Américas y División de Los Andes. Este nuevo espacio público, cuyo proyecto se trabajó junto a los vecinos, incluirá un circuito aeróbico con un reservorio hídrico y zona de actividad recreativa y deportiva. Además, se recuperará una calle pública para actividad de la economía social. Será un importante beneficio para los barrios y las comisiones vecinales de la zona mejorando la calidad de vida, la salud y el ambiente.Este jueves el intendente Bahl presentó el nuevo sistema de recolección de residuos sólidos urbanos que funcionará desde este sábado. Contempla optimizar los circuitos y recorridos de la recolección para brindar un servicio más eficiente incorporando tecnología, atendiendo el crecimiento demográfico y geográfico de la ciudad. Contará con una nueva unidad central que funcionará con 11 camiones compactadores 0 km quese adquirieron recientemente. También se desarrolló un centro de monitoreo que permite visualizar en tiempo real los recorridos de los camiones por medio del sistema de GPS.Además de garantizar los servicios esenciales, es prioritario de la gestión actual cuidar el medio ambiente como modo de proteger la salud. No hace mucho en Paraná se vivió un gran problema con la basura. El sistema de recolección de residuos había colapsado y hasta supuso un riesgo sanitario por la cantidad de basura acumulada en la calle. Eso se pudo resolver de manera integral.Para terminar, como siempre, Testa pidió responsabilidad y seguir manteniendo el cuidado para no propagar el virus.