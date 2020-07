Alergista alerta las consecuencias que el humo genera en las vías respiratorias

Un importante incendio se registró desde la tarde de este jueves en zona de Islas de la costa santafesina. El humo que provoca el incendio se podía percibir desde distintos puntos de nuestra ciudad, como así también en Santa Fe.Vecinos de Paraná aseguraron aque en algunos lugares, ya desde el fin de semana, aparecen cenizas en el piso, producto del humo que se ve en el cielo desde hace varios días. Otros indican que "se siente olor".las consecuencias que el humo genera en las vías respiratorias, y sobre todo, cómo perjudica a pacientes asmáticos, alérgicos y cardíacos."El humo produce un proceso de inflamación e intoxicación de tipo aguda en las vías respiratorias, en la parte superior que es la nariz, o en la parte media (la garganta), o la parte baja (los pulmones), dependiendo de la concentración de humo a la que el paciente se exponga", explicó Calí en A media mañana."El uso del barbijo es beneficioso porque protege de las partículas más grandes", indicó, al recomendar "lavar los tapabocas todos los días con jabón o detergente y agua caliente; además de tener más de uno para ir renovándolos". "Y si vemos humo en el interior, lo ideal es cerrar las ventanas para que entre al hogar", agregó."El humo, al producir una intoxicación de tipo aguda al tocar la mucosa de las vías aéreas produce una inflamación, la que puede dar distintos síntomas, como una congestión en la nariz, irritación de los ojos, picazón o malestar en la garganta y hasta la falta de aire. Hoy día, todos esos síntomas asustan y preocupan", detalló el especialista.Y continuó: "Las vías respiratorias no están preparadas para trabajar con aire sucio; el aire que entra a los pulmones, una vez que pasó a la garganta, tiene que estar bien limpio, tiene que tener una humedad y temperatura determinada, y si entran grandes volúmenes de humo produce una inflamación irritativa que afecta las vías aéreas"."Los pacientes que tienen una enfermedad de base, como pueden ser asma o EPOC, hasta pacientes con problemas cardiacos, un aire sucio les producirá menos circulación de oxígeno en el torrente sanguíneo y eso les generará afectaciones en su enfermedad de base", alertó Calí. Y agregó: "Los pacientes alérgicos suelen tener una mucosa en los pulmones que es más tendiente a inflamarse o irritarse con productos como olores fuertes y el humo; en algunos casos no lo toleran y hasta presentan falta de aire".Respecto a la limpieza de las cenizas, el alergista recomendó "que no la haga el paciente que padece la enfermedad de base, porque al barrerlas, las está levantando; la indicación es arrojar un balde de agua y después juntarlas para que no se volatilice el polvillo".