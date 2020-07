Regresó a su casa el joven baleado en Paraná XX: "Volvió a nacer", dijo su madre

El abogado Walter Rollandelli se constituyó como querellante en la causa

Martín Insaurralde sufrió tres balazos en un ataque artero ocurrido el 11 de julio, en calle Celia Torrá y Garcilazo de la capital entrerriana. Volvía de trabajar en moto a su casa del barrio Paraná XX, donde vive con su pareja y su hijo. Cuando se dirigía por calle Celia Torrá, al llegar a la intersección con Garcilazo (en el límite con el barrio Jauretche), dos personas salieron de un montículo de tierra que hay en un terreno, con armas de fuego, y comenzaron a dispararles. Llevaba de acompañante a Martín Palacios, vecino del barrio, para quien iban dirigidos los tiros. Por el hecho fueron detenidos dos hermanos, uno mayor y otro menor de edad, quienes están a disposición de la Fiscalía, con prisión domiciliaria por 60 días., aseveró asentirse "muy feliz porque tengo a mi hijo conmigo"."Fue baleado, tuvo tres disparos de fuego, estuvo 14 días en coma, y hoy, gracias a Dios, lo tengo conmigo. Agradezco al jefe de Terapia, al doctor Grieve que, con sus manos maravillosas, me devolvió la vida de mi hijo, además a toda la gente de terapia, a todos los del hospital, por su atención. Tuvo dos cirugías, la primera el día que entró al hospital y que duró cinco horas. Al otro día, entró de urgencia nuevamente a cirugía. Destaco la calidad humana de la gente del hospital.Martin Insuarralde es papá. "Este domingo podrá estar con mi nietito que cumple años. Siento que mi hijo volvió a nacer", aseveró Viviana.Además, agradeció a "toda la gente que hizo cadena de oración, gente que estuvo conmigo, incluso sin conocerme. Me dieron fuerzas, estoy muy agradecida. Además, a la gente del barrio, el patrón de él, que fue muy solidario, la gente que donó sangre".. "Esto ocurrió a las 23:30, aproximadamente en Celia Toora y Garcilazo. Martín venía con su acompañante de apellido Palacios. Escucharon de atrás, en un montículo de tierra, un fogonazo, pudieron reconocer quiénes eran sus agresores. Estos disparos venían dirigidos a Palacios. La mamá de Palacios había denunciado a estos agresores por un robo. Parece que los habían visto a los chicos cuando fueron a comprar a un drugstore, los habrían estado esperando y cuando volvían, les propinaron esta agresión. Martín sufrió la peor parte. El otro chico no fue afectado por los disparos", recordó.. Recién ayer me dieron la constitución de la querella. Ayer me comuniqué con el doctor Laureano Dato, que es el fiscal que lleva la investigación. Va a declarar de vuelta la persona que iba en la parte de atrás de la moto. Esperaremos que Martín se reponga, esperaremos un tiempo prudencial para que pueda hablar bien, porque tiene un hilo de voz muy suave, para que cuente realmente como fue este hecho", dijo el letrado.El hecho "fue caratulado como tentativa de homicidio,. Esperaremos a que se produzca toda la prueba. Buscamos justicia", dijo asimismo. Elonce.com.