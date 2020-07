30 días sin colectivos en Paraná: Choferes exigieron el pago de deuda salarial

Colectiveros volvieron a protestar en reclamo de salarios adeudados este jueves frente a la sede de la empresa Mariano Moreno. Aguardan los resultados de una reunión a nivel nacional prevista para este tarde, y una nueva propuesta de pago que podría llegar este viernes. Mientras tanto, el paro del transporte urbano de pasajeros ya cumplió 30 días en Paraná y el área metropolitana."Somos trabajadores autoconvocados debido a la mala situación que estamos pasando. La reunión que estaba prevista a nivel nacional para las 11hs, fue reprogramada para las 17hs. Y el secretario de UTA Entre Ríos me comunicó que, posiblemente, este viernes tengamos nuevas novedades, pero por el momento la empresa no nos depositó más dinero", explicó uno de los delegados sindicales, Gustavo Rupp, a"La empresa está haciendo abandono de usuario y de las familias de cada chofer", acusó el chofer al dar cuenta que "era insostenible el pago de la deuda salarial en seis cuotas".Se recordará que los empresarios ofrecieron una propuesta de pago en hasta cuotas de las deudas salariales correspondientes al medio aguinaldo, al bono mensual de 4.000 pesos, y diferencias salariales de 2019. Los trabajadores rechazaron de plano la oferta."Este viernes puede ser un día clave porque puede ser que tengamos alguna propuesta positiva o un acercamiento a recibir el dinero que nos adeudan, aunque no la totalidad de la deuda", indicó Rupp. "Escucharemos la propuesta de la empresa", acotó al respecto.Vale mencionar que los choferes de colectivos cobraron hasta el momento sólo el 70 por ciento del sueldo de junio. Además, las empresas concesionarias les deben a sus trabajadores el medio aguinaldo y en el caso de Paraná también les adeudan cifras correspondientes a acuerdos alcanzados durante 2019."La empresa todos los meses recibe 35 millones de pesos; ellos no tienen problemas de bolsillo porque los colectivos no están circulando y a los sueldos los están pagando a cuenta gotas", reprochó el trabajador".