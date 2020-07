Loteo en Parque Urquiza: Convocan a caravana "en defensa del espacio público"

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná convocaron a la ciudadanía a manifestarse "en defensa del espacio público", este sábado a las 15hs."En la zona lindante al Patito Sirirí se pusieron a la venta unos terrenos donde se pretenden lotear, y son terrenos que la ciudadanía considera como una extensión del Parque Urquiza y a los que se les da mucho uso, se los disfruta", argumentó la vecinalista, Clelia Zapata."La Asamblea, en defensa del espacio público, pretende convocar a la ciudadanía para que esos terrenos se recuperen para toda la ciudad", indicó. Y continuó: "Apoyamos la suspensión de toda actividad administrativa que propuso el HCD por 180 días para que se busquen soluciones a esa posibilidad de venta"."Nos vamos a convocar en la zona del ex hipódromo, sobre calle Maciá, con autos y vamos a recorrer las calles de la ciudad hasta la barranca del Patito Sirirí, donde vamos a dejar pancartas porque por la pandemia no se puede hacer una concentración", explicó."Todo lo que sea espacio público cumple un rol social de interrelación entre las personas; son espacios donde se construye ciudadanía y son fundamentales", remarcó Zapata al dar cuenta que "es un derecho al paisaje, porque estamos cansados que se entreguen espacios emblemáticos de la ciudad sin que nadie haga nada, ni se investigue, ni se busquen otras soluciones".La caravana es en protesta por la reactivación de la venta de un espacio lindero al paseo Patito Siriri que integra al Parque Urquiza y que se lo considera parte de él por los paranaenses, pero que es privado. Se trata de dos inmuebles, separados por la calle De La Torre y Vera; uno tiene una superficie de 5669 metros² y el otro una superficie de 3414 m².Recordemos que el dueño de la inmobiliaria que comercializa estos terrenos, José María Armándola comentó aque "ese espacio siempre fue privado; lo compramos en 1986 por medio de una escritura pública, producto de una sucesión que comprendía varias partes".En tanto, en el HCD se encuentra un proyecto de ordenanza que plantea entre algunos lineamientos, la suspensión por 180 días, "de todo acto que implique un cambio en la situación actual, lo que jurídicamente es 'no innovar'".