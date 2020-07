Dos afiliadas a IOSPER piden que se paguen seis meses adeudados a sus cuidadoras

Dos afiliadas a IOSPER, Ángeles y Raquel, reclamaron frente a la sede central de la obra social por las deudas que el Instituto mantiene con sus cuidadoras domiciliarias, desde hace seis meses.Abrigadas, tapadas con frazadas y en sus sillas de ruedas, exigieron que la obra social provincial salde la deuda con las trabajadoras. Fue durante la fría jornada de este jueves, cuando se registraban 11ºC."Me voy a quedar sin cuidadora porque ellas ya no me aguantan más y yo, las 24hs al día tengo que tener una mujer que me cuide", contó Ángeles a"Ya no aguantamos más, tratamos de esperar pero la situación ya no da para más. Se utilizaron todos los medios, se presentaron notas, y no hemos recibido respuestas", explicó la cuidadora de la mujer.En la oportunidad, apuntaron al presidente de IOSPER, Fernando Cañete. "Que por favor tenga la consideración de abonar los meses que le están debiendo. Es su salud", sentenció la prestadora que hace seis meses que no cobra su sueldo.Raquel, en tanto, explicó aque "desde 2019 se registran situaciones con las prestaciones, las que se fueron recortando por las resoluciones 11 y 12 que salieron en 2020"."Soy paciente de alto riesgo y no me quedó otra que venir con este frío. Ellos están calentitos ahí adentro de su oficina, pero yo acá corro riesgo de vida por mi patología", lamentó la afiliada.En la ocasión, remarcó que "el problema gravísimo es con las cuidadoras, que si no pagan AFIP y ATER no pueden facturar; o sea que se les cobra para trabajar y el IOSPER hace seis meses que no les paga"."No tengo familiares y dependo al 100% de las cuidadoras, a las que les tengo que decir que busquen una changa porque tienen que comer", explicó Raquel.Y continuó: "Con el dinero de los afiliados se paga el sueldo de los empleados de IOSPER, cuya planta de personal se incrementó. Y no tenemos ni siquiera la cortesía de que nos abran la puerta para atendernos y poder hablar con un empleado".