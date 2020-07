El arte a través del humor y la gráfica: "Creo el dibujo en función a la idea"

El tercer mundo del Barba

Rodrigo Barba es un santafesino, que vive en Paraná con una formación en Comunicación Social y tratando de generar humor, vuelca en sus redes sociales los trabajos gráficos que realiza de diferentes situaciones cotidianas. Este miércoles, retrató a los conductores del programa"Estoy totalmente encerrado, si bien algunas cosas se están habilitando, yo soy muy miedoso con respecto al tema, por ese motivo me quedo en casa", expresó aRodrigo."SI bien yo vivo en Paraná con mi novia, los dos tenemos nuestras familias en Santa FE, así que estamos más aislados que nunca", dijo.Y agregó que "estoy dibujado más que nunca y consumiendo much0os productos culturales y llevándola como se puede. Pero este tiempo lo aproveche para hacer bocetos, incluir secciones en las redes sociales o donde publico mi trabajo, trabajar nuevos estilos"."Si bien no es verdad que uno aprovechó este tiempo para crear, porque hay veces que uno se estanca, pero fue un tiempo para pensar, aprender, crear y consumir cosas nuevas", comentó.Al respecto, contó que "es mi espacio virtual y físico, porque saque mi primer y único, hasta ahora, libro. En esos lugares vuelvo todo mi trabajo gráfico"."Tengo una formación de Comunicación Social, entonces trato de mezclar los contenidos teóricos que aprendí en la carrera, con el humor y el dibujo. En un momento hacia mucho humor político y ahora trato de que sea más circunstancial", explicó.Durante la cuarentena "tuve la buena noticia, que el club de mis amor, El Club Unión, me invitó a colaborar con dibujos en el área de prensa"."Soy un dibujante tardío, porque con el grupo con el que me relacionó todos cuentan que comenzaron de chico, que iban a talleres de historietas y en ese sentido yo empecé hace muy poco a realizar humor gráfico", mencionó.A la vez que mencionó "yo hace humor en radio, y descubrí en la gráfica una manera de plasmar no discurso humorístico, entonces comencé a los 25 a dibujar. Pero yo creo que cualquiera puede dibujar, creo en el dibujo en función a la idea".