Los detalles del nacimiento de terneros trillizos en un campo de Tezanos Pinto

El campo de la familia Rickert, en Tezanos Pinto, se vio sorprendido por la llegada de terneros trillizos en la tarde del martes. Los nacimientos múltiples no son tan comunes en bovinos y en tiempos de pandemia, esta buena noticia es un bálsamo., se acercó hasta el establecimiento rural y dialogó con los Rickert quienes estaban más que contentos con las dos hembras y el macho que lograron sobrevivir a una gélida noche."Esperábamos una sola cría, después apareció el segundo y con más sorpresa apareció el tercero", contó Claudio Rickert, y señaló que "es todo un acontecimiento para la familia y los chicos, no lo esperábamos".Sobre el triple nacimiento, relató que "el primero arrancó como a las 14, después a las 17 y el último nació cerca de las 19.30. Teníamos temor porque estaba prevista una noche fría y madrugada con heladas, y hoy de mañana fue una alegría ver que estaban con vida los tres y también la vaca está en buenas condiciones".Para el nacimiento del segundo ternero, debieron solicitar ayuda a un familiar "porque venía marcha atrás y necesitaba ayuda. Lo sacaron y le hicieron reanimación. Al tercero también tuvieron que sacarlo porque asomaba la cabeza y se estaba asfixiando", contó el hijo mayor de los Rickert, que está pronto a cumplir 17 años y cuando habla transmite el amor que siente por el campo.El nacimiento por tres es toda una novedad. Según dijo Claudio, sus padres siempre tuvieron tambo "y ni siquiera hubo mellizos; tenemos entendido que en la zona hubo alguno que otro caso hace muchos años"."Estamos muy contentos con este rendimiento", agregó.También contaron que no acostumbran a ponerles nombres a los terneros "para no encariñarnos", aunque confesaron que decidieron ponerle "coronavirus" a un ternero que compraron durante la cuarentena, "porque es un poco pavo"."Tratamos de dejar las terneras, para crías póstumas y a la vez inculcarles a nuestros hijos que para poder comer hay que trabajar, producir", señaló Claudio. Lo que los Rickert producen en el campo es para consumo familiar, y también para aquellos vecinos que se acercan a comprar la leche recién ordeñada, una de las más codiciadas de la zona.