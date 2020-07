Paro de colectivos: Choferes rechazaron la oferta de pago en cuotas de la deuda

Tras 29 días de paro de colectivos urbanos en Paraná y el área metropolitana, la empresa Buses Paraná, hizo una propuesta al sindicato que nuclea a los trabajadores, de abonar lo adeudado en el término de seis cuotas, pero los choferes rechazaron la oferta.Cabe destacar que a los trabajadores la empresa les debe un porcentaje del sueldo del mes de junio, parte del aguinaldo y cifras alcanzada en 2019."La empresa ofertó abonar la deuda en seis cuotas y los trabajadores la rechazaron", remarcó el sindicalista."La empresa siempre argumenta lo mismo, la falta de recaudación debido a que no se está trabajando, además que los aportes nacionales y provinciales no son suficientes para abonar los sueldos", señaló.Sobre los motivos por los que Buses Paraná no paga la deuda, Groh, manifestó que "la empresa siempre argumenta lo mismo, la falta de recaudación debido a que no se está trabajando, además que los aportes nacionales y provinciales no son suficientes para abonar los sueldos".Al finalizar dijo que "estamos tratando de llegar a un acuerdo en beneficio de los trabajadores y el paro se va a levantar cuando haya una propuesta acorde a las necesidades".