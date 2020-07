San Cayetano: Inició la novena y Elonce TV transmitirá la misa en honor al santo

Inicio de la novena

Oración para conseguir trabajo

Se inició este miércoles la novena en honor a San Cayetano, el santo del pan y del trabajo y desde la parroquia del barrio San Roque informaron cómo serán las actividades este 7 de agosto.Sobre la Novena el párroco Fariña indicó aque "se desarrolla todos los día a las 17:30 donde rezan el rosario, y a las 18 es la Santa Misa, como el templo continúa cerrado para los fieles, ambas celebraciones se transmiten por Facebook"."La novena este año es muy especial. Vivimos un año Mariano en nuestro país. Especialmente está dedicado a la virgen porque se cumplen 400 años del encuentro de la imagen de la Virgen del Valle, que es una de las devociones más antiguas que tienen los argentinos", remarcó.La novena por el santo del pan y del trabajo este año está dedicada también a la Virgen Maria, bajo el lema Hagan lo que él les diga. "es una frase que dijo María en las Bodas de Caná, y es lo que nos dice siempre nuestra madre en los corazones de cada uno", contó le Padre Fariña.. Este mensaje es muy importante sobre todo en la pandemia, porque justamente en los momentos difíciles es cuando realmente o tendemos a encerarnos en nosotros mismo o por el contario a ser solidarios e intentar salir todos juntos de esto", reflexionó.Miércoles 29 de julio: "La Anunciación: he aquí la esclava del Señor". Se rezará por las vocacionesJueves 30: "La Visitación: Mi alma canta la grandeza del Señor". Se rezará por los enfermos y agentes de saludViernes 31: "La Navidad: el pesebre". Se rezará por las familiasSábado 1 de agosto: "La Presentación en el templo: La Candelaria". Se rezará por los ancianos como Simeón y AnaDomingo 2 de agosto: "El Niño perdido y hallado". Se rezará por los niños y adultos de catequesis y por los catequistas.Lunes 3 de agosto: "Las bodas de Caná: el agua se convierta en vino de alegría". Se rezará por los matrimonios.Martes 4 de agosto: "María Junto a la Cruz: Aquí tienes a tu Madre". Se rezará por los moribundosMiércoles 5 de agosto: "María en Pentecostés". Se rezará por nuestra querida IglesiaJueves 6 de agosto: "María, Iglesia transfigurada". Se rezará por el trabajo de cada día que se transfigure por la feViernes 7: "Hagan todo lo que él les diga". Se rezará junto al Patrono para hacer cada día lo que Jesús nos dice. La celebración de la fiesta patronal será transmitida desde las 16:30hs por Elonce TV, como cada año."Todos los 7 de agosto los momentos centrales son la procesión y la misa. Este año eso no va ser posible, por la pandemia", apuntó Fariña.Y continuó: "La procesión no va a ser posible, pero las puertas del templo van a estar abiertas para que los fieles puedan pasar y saludar al santo".En relación a la fiesta patronal, dijo que "".También el sacerdote contó que van a recibir todas las intenciones que los fieles quieran entregar para la celebración. A su vez invitó a que todos los feligreses decores sus hogares con los colores de la Iglesia, blanco y amarillo.Al finalizar, remarcó que "la devoción al patrono del pan y del trabajo tiene especial significado, porque son bienes arduos en este contexto. Debemos recurrir a la Fe para mantener la esperanza y ayudarnos".¡Oh glorioso San Cayetano Padre de la Providencia!, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano.¡Oh glorioso San Cayetano!,Providencia, Providencia, Providencia.(Aquí se pide la gracia que se desea conseguir)Padrenuestro, Avemaría y GloriaGlorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la Divina Providencia.