29 días sin colectivos urbanos: Hubo propuesta de pago en cuotas a los choferes

Meoni pidió a gobernadores que atiendan la situación

Se concretó ayer una nueva reunión entre representantes sindicales de UTA, integrantes de Buses Paraná y autoridades municipales de la capital entrerriana, a los fines de destrabar el conflicto por el que ya suman 29 días sin servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad.Vale mencionar que los choferes de colectivos cobraron hasta el momento sólo el 70 por ciento del sueldo de junio. Además, las empresas concesionarias les deben a sus trabajadores el medio aguinaldo y en el caso de Paraná también les adeudan cifras correspondientes a acuerdos alcanzados durante 2019.Según confirmaron fuentes municipales a, la empresa prestataria del servicio hizo una propuesta de pago al sindicato que nuclea a los trabajadores, los que la iban a debatir en asamblea. En base a la determinación que tomen los colectiveros, se avanzará o no en un acuerdo para destrabar el conflicto y retomar el servicio.Es que los empresarios insistieron con una oferta que ya habían realizado semanas atrás, consistente en el pago en hasta cuotas de las deudas salariales correspondientes al medio aguinaldo, al bono mensual de 4.000 pesos, y diferencias salariales de 2019."La deuda es impresionante, de casi 100 mil pesos por trabajador", había confirmado ael secretario general de UTA Entre Ríos, Carlos Dittler.Mientras tanto, como en todo el interior del país, se espera que en las próximas horas el gobierno nacional remita el subsidio del mes, que habitualmente se acredita cerca del día 15, y que en julio aún está pendiente. Esos fondos servirán para cancelar la deuda de los haberes de junio, pendiente un 30% aproximadamente.Estaba prevista para este miercoles una audiencia virtual a nivel nacional entre UTA, empresarios de todo el interior del país nucleados en la Federación Argentina del Transporte Automotor (Fatap), y funcionarios de los ministerios de Transporte y Trabajo de la Nación.El gremio ya alertó de un nuevo paro de actividades en todo el país si en esta jornada no se confirma el envío de los fondos nacionales pendientes.En el marco de una charla virtual organizada por la Universidad Nacional del Litoral, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, reiteró que "muchas provincias han recibido importante cantidad de recursos en materia de ATN que podrían sostener el transporte público de pasajeros. Fue la distribución de más de 60.000 millones de pesos a las provincias y que tiene que ver en muchos casos con la caída en la recaudación que han tenido"."Hay algunas prioridades que hacen los gobernadores en la cual no entra el transporte público", precisó el funcionario. Sostuvo además que existe una "desagregación" en materia de transporte urbano entre los municipios (de quien depende el servicio) y las articulaciones y necesidades de las provincias que no suelen estar alineados.En ese sentido, reconoció que muchas provincias lo hacen, pero otras no. Y recordó la firma del pacto fiscal que hicieron los gobernadores en 2018, la creación de un fondo fiduciario federal de 6.500 millones de pesos, que fue prorrogado y este año se consumió en cuatro meses. "Hoy estamos debatiendo si se puede ampliar ese fondo", indicó.De todos modos, sobre el conflicto actual, dijo: "Vamos a tratar de resolverlo en los próximos dos días. El Presidente tiene la buena voluntad para resolverlo, nosotros también lo tenemos y estamos trabajando en ese sentido".