Afirman que aumentó la morosidad en el pago de cuotas de escuelas privadas

"Las familias acompañan a las escuelas, los papás se están esforzando para el cumplimiento de las cuotas", aseveró Auch respecto al pago de los aranceles de las escuelas privadas y de gestión privada en la provincia.



De todos modos, indicó que la situación cambió desde abril pasado. "Obviamente el porcentaje de morosidad va aumentando porque se va haciendo muy extensa la situación", en referencia a la cuarentena que se debe cumplir desde el 20 de marzo con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.



Según precisó, "en algunas escuelas los ingresos se vieron mermados en un 60%, es decir que ingresó solo un 40%", mientras que "en otras ingresa un 60%" de las cuotas y en algunas, el 80%".



"La situación es muy dispar", comentó y señaló que un número importante de establecimientos del interior de la provincia "se vieron muy perjudicados porque no tienen el cobro de aranceles tercerizado o por medios electrónicos, sino que es todo presencial".



Sin embargo, señaló que "en algunas localidades las familias se organizaron para dejar la cuota en un negocio, por ejemplo, y el personal de la institución pasaba a buscar el dinero por allí". Por eso destacó que "hay voluntad de los papás de pagar".



Para Auch, otro punto que explica el incremento de la morosidad es que "algunas familias se vieron muy perjudicados en sus ingresos por no poder salir a trabajar".



En tanto, remarcó que ninguna escuela privada o de gestión privada entrerriana debió cerrar sus puertas durante este período. "Tampoco tengo noticias de alguna escuela que esté peligrando su continuidad en el ciclo 2021. Esperemos que siga así", apuntó. Vuelta a la presencialidad

La presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas también se refirió a la vuelta a clases presenciales en la provincia y desestimó la posibilidad de que eso ocurra en el corto plazo. "Si la vuelta se plantea para dentro de 15 días, yo diría que no. Si es septiembre, habría que verlo", expuso.



Informó que ya mantuvo tres reuniones con el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, para abordar este tema y remarcó: "Hay gente que se está ocupando de pensar en la vuelta a clases presencial".



"Cuando volvamos habrá que hacer una inversión importante para poder cumplir los protocolos y garantizar que no haya contagios", subrayó.



Indicó que "hasta ahora" desde el CGE "se están dando sólo lineamientos generales". En ese orden, adelantó que "en principio se está manejando la vuelta progresiva de los más grandes, de sexto grado en primaria y sexto año en secundaria, para que refuercen los contenidos que necesitan para el cambio de nivel".



"Lo presencial será progresivo y como refuerzo. De hecho, si empiezan en septiembre u octubre, estimo que no se dictarán clases todos los días y será en horario reducido, sin demasiado recreo", expresó. Consideró que "no concurrirán todos los alumnos juntos, ni todos los días, ni con toda la carga horaria".



Respecto a las adecuaciones que deberán aplicarse en las instituciones, expresó: "Si las aulas son muy pequeñas, habrá que ver en qué otro espacio se pueden desarrollar las clases. Si hay muchos alumnos, habrá que dividir la clase de tal manera de cumplir los protocolos. También habrá que garantizar la ventilación y la presencia permanente del personal no docente que se encargue de rellenar los recipientes de alcohol en gel y de cambiar el trapo con lavandina a la entrada". Ciclo lectivo 2021 "diferente"

Auch consideró necesaria una vuelta a clases en las aulas. "La educación no es una actividad que pueda desarrollarse absolutamente en la virtualidad, no solo por los contenidos sino también por los destinatarios del servicio: niños y jóvenes necesitan de lo presencial para asumir los conceptos", expresó al respecto.



Además apuntó: "En las escuelas privadas y de gestión privada de la provincia actualmente estamos tratando de sostener un servicio, en forma virtual, para que nuestros chicos vayan adquiriendo los contenidos que sean necesarios. No obstante, ya se está hablando de un ciclo lectivo 2021 diferente. No solo porque no sabemos si habrá una vacuna para el próximo año, que implicaría una vuelta a la normalidad, o si tendremos que empezar a armar protocolo para el 2021 y concurrir a las escuelas con la presencia del covid".



"Suponiendo que se encuentre una vacuna y haya un panorama muy favorable en el 2021, los contenidos que no se dieron este año deberán darse el año próximo. Y si no se completan en ese período, tendremos también un 2022 adaptado", finalizó. (Fuente: APF)