"Código de bioseguridad" en consultorios: Cobran hasta $300 a pacientes

Varias personas que concurrieron en los últimos días a consultorios médicos de la capital entrerriana se vieron sorprendidas porque tuvieron que hacer frente al nuevo "Código de bioseguridad". El mismo surgió a la par del coronavirus.Contempla un costo que va de los 100 pesos en algunos lugares y hasta 300 pesos en una clínica del centro de la capital entrerriana. Según se informó a, contempla la entrega de barbijo, guantes y alcohol en gel.Según se aclara en el escrito al que este medio tuvo acceso, "el costo queda a cargo del paciente, exceptuando a quienes cuenten con obras sociales o prepagas que hayan acordado su cobertura".Según se informó, las obras sociales sostienen que esta cuestión, en el marco de la pandemia, las "excede", mientras que los pacientes no tienen otra salida que abonar el nuevo "plus", que se suma al coseguro, para lograr ser atendidos.Mientras tanto, Defensa del Consumidor dice que no tiene competencia en esta cuestión, por lo que quedará por ver si alguna de las personas que se sienta "damnificada" por la situación se presenta en la Defensoría del Pueblo para dar intervención a este organismo.