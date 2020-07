La Parroquia Santa Lucia continúa ayudando a los más necesitados

¡¡¡¡¡ BUSCA EL TUYO !!!!! ??????????????????

La Parroquia Santa Lucia de la ciudad de Paraná, asiste a las familias y comederos de distintos puntos de la capital entrerriana, con alimentos y abrigos."Recibimos mucha donaciones en los últimos días y estuvimos repartiéndolo entre distintos merenderos que nos han pedido donaciones. También desde la parroquia tenemos distintos lugares fijos", expresó ael padre Daniel Ponce."Recibimos muchos abrigos y seguimos asistiendo a las personas que más lo necesitan con alimentos, ropa para que pasen estos fríos", dijo.Y agregó que "tratamos de ayudar los más posible de acuerdo a nuestro alcance. Por las redes nos llamaron de lugares que exceden a nuestras jurisdicciones y no podemos decir que no. Cuando podemos ayudamos"."Es una cadena de favores, porque nos llaman y nosotros vamos; o las personas se acercan a la parroquia y ayudan a otros vecinos", mencionó.Al finalizar, comentó que "tenemos una página de Facebook, donde están los datos de contacto para poder realizar donaciones. Generalmente estamos por la tarde, y estamos dando turnos para que las personas no se amontonen".