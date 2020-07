Nuevo presidente de la Caja de Jubilaciones: "Esperamos tener un buen diálogo"

Política Daniel Elías presentó su renuncia a la Caja de Jubilaciones

Este martes, Daniel Elías presentó a través de una carta al gobernador Gustavo Bordet su renuncia formal como presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, luego de 16 años en el cargo."Fue una noticia sorpresiva, no sabíamos que esto podía pasar. Pero es una elección y es necesario en otro lado", expresó aJuana Avalos, Secretaria del centro de jubilados de ATE.Sobre la relación que mantenía el Centro con Daniel Elias, comentó que "teníamos buen dialogo. Siempre nos recibió bien, fue muy atento con la sectorial".Y agregó que "esperamos que con Edgardo Scarione tengamos la misma comunicación que teníamos con el Dr. Elías".Al finalizar dijo que "necesitamos políticas de Estado para llevar adelante el quite del 4% a las jubilaciones. No se puede quitar lo que ya se ganó".