Escuela La Baxada prepara un Proyecto de Conectividad "para el acceso de todos"

La mayoría de los alumnos que asisten a la Escuela De la Baxada, en el Barrio Bajada Grande de la ciudad de Paraná, no tienen internet, según informaron las autoridades casi el 90% de los estudiantes. La rectora creó un Proyecto de Conectividad para la zona y lo presentará en los próximos días en el CGE, para que se garantice el servicio de internet."La escuela queda en Bajada Grande y cuenta con más de 500 alumnos en tres turnos. También está incorporada la escuela Nº 78 Esparza, también funciona de noche, el anexo de una escuela primeria para adultos", expresó aAlejandra Bertello, Rectora de la Escuela Secundaria De la Baxada."A estas instituciones asiste los chicos del barrio y que tienen una conectividad precaria. Por lo que hemos experimentado en este tiempo, lo más efectivo fue comunicarse a través de WhatsApp. Es decir que estamos enseñando a través de esa aplicación", dijo.Y agregó que "muchas veces sucede, que hay un celular por familia, la situación es bastante complicada. Cuando los familiares nos avisan que no pueden acceder a ninguno de los contenidos que nosotros les enviamos, les sacamos fotocopias y se los entregamos"."A medida que van entregando esas fotocopias, le saco foto y se las envíos a los profesores. Es una manera de que todos puedan acceder, tratamos de poner a disposición diferentes estrategias para que todos puedan estudiar", contó.Por su parte, Claudia Sinner, Docente e integrante de cooperadora, comentó: "Algunos estudiantes estuvieron trabajando con los cuadernillos que nos entregaban de Nación. Tuvimos que amoldar los contenidos, pero era otra manera".Sobre el proyecto, la docente dijo que "me parece muy acertado el proyecto, porque luego de esta situación que estamos viviendo, la conectividad será una herramienta más en el trabajo Docente-Alumno"."Las autoridades nos enviaron diferentes trabajos a través de las plataformas digitales, porque todos tenemos que ir aprendiendo y acomodándonos a estos cambios. Durante la pandemia tuvimos que aprender un montón de cosas", remarcó.Por su parte, la rectora mencionó que el proyecto "es institucional que surge cuando arrancó la pandemia y nos dimos cuenta que la conectividad pasó a ser el gran problema y que algunos oportunista le cobraban a los chicos la descarga de contenidos"."En mayo le escribimos a las autoridades y para ver si era factible que el Wifi gratis del Parque Urquiza se podía extender hacia la zona de Bajada, para que los chicos pudieran acceder", explicó.Y continuó: "El proyecto tiene mucha aristas, para los estudiantes, para los docentes que necesitamos capacitaciones porque esta situación nos agarró sin tiempo".Al finalizar, dijo que "necesitamos pensar en una escuela como lo que esta sucedió hoy en día, es necesario la inclusión de todos, porque si no, no se puede realizar, hay mucha desigualdad".