Reunión clave por el transporte: El municipio busca "sistemas alternativos"

Paraná Se pospuso la reunión con Transporte y continúa el paro de colectivos en Paraná

El intendente, Adán Bahl, adelantó aque a las 13.30 de hoy habrá una reunión que podría ser clave para buscar una salida al conflicto del transporte urbano, que ya lleva casi un mes sin prestar servicio, porque los choferes están de paro en reclamos por deudas salariales.El jefe comunal dijo que del encuentro participarán "las empresas y el sindicato, para buscarle un punto de convergencia".Interrogado por este medio sobre una posible solución y las alternativas que se manejan, reveló que "son varias. Hay que tener en cuenta queen estos meses y los paranaenses no tienen servicio"."Hemos sido muy prudentes, porque en el marco de la pandemia no se pueden generar distorsiones a lo ya complicado de la vida de las personas. Hoy vamos a ponernos enfáticamente a buscar un punto de convergencia para que el transporte público empiece a rodar en la ciudad de Paraná. Paralelamente también estamos buscando sistemas alternativos", confirmó el intendente aY se explayó sobre los planteos que se harán en el encuentro de "hoy con empresarios y UTA para ver si se puede destrabar estas situación. Nuestras obligaciones económicas están absolutamente al día. Los subsidios provinciales y nacionales, también. Pero si no se roda para generar mayores recursos para pagar sueldos, es como que estamos trancados y no vamos a poder salir. El sistema se financia con los subsidios y también rodando para generar recursos. Seguramente en el semana tendremos novedades", expresó.