"El conflicto empresario-UTA nos excede", asegura Hacienda municipal de Paraná

Finalizando el segundo cuatrimestre del año,consultó al secretario municipal de Hacienda, Eduardo Macri, sobre la situación económica-financiera de la Municipalidad de Paraná, el conflicto por la falta de servicio de colectivos y las previsiones para afrontar la crisis que dejará la pandemia por coronavirus."De siete meses y medio de gestión, cuatro fueron de pandemia, además de la deuda de 1.599 millones de pesos de la gestión anterior que fue certificada por la Contaduría, informada al Tribunal de Cuentas, al Concejo Deliberante y al Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa. Además, se perdió recaudación", comenzó Macri al dar cuenta del balance.Sin embargo, remarcó que la comuna de la capital entrerriana "cumple en tiempo y forma con todas las obligaciones, en materia salarial y en el pago de equipamientos e insumos". "Es una municipalidad normal que vuelca más de 450 millones de pesos por mes a la comunidad paranaense", recalcó.En relación a la recaudación, Macri aseguró que "el contribuyente paranaense paga sus tributos". Y comentó que "se generaron distintos mecanismos de base tecnológica para que abone las tasa desde su casa"."No intimamos a aquellos que no trabajan, porque un negocio que facturaba x cantidad de pesos, hoy no lo hace", reconoció el secretario municipal de Hacienda al dar cuenta que "se ha caído la actividad, y por lo tanto, tenemos que acompañar desde lo fiscal sin vulnerar los intereses de la comunidad, que es la prestación de los servicios"."Habilitaciones y Concesiones verifican el control estricto de los protocolos establecidos por el municipio", acotó."Y además, se firmó un convenio para que la Provincia, que es la receptora de los subsidios de origen nacional, se los pase directamente a las empresa", agregó."El debate entre el sindicato y Transporte, es ajeno a la actuación municipal", remarcó Macri."El convenio colectivo de trabajo de UTA se arreglaba en Buenos Aires, y el municipio era solo un espectador, pese a tener la concesión del servicio", comparó el funcionario municipal, al indicar: "Estamos del lado del usuario, no del lado del empresario o de UTA"."El conflicto empresario-UTA nos excede, pero en ese marco estudiamos alternativas a esto que no da para más", prometió Macri.Finalmente y en relación a las previsiones para afrontar la crisis que dejará la crisis por el coronavirus, el funcionario municipal señaló: "Creemos en el plan económico de nuestro Presidente para después de la pandemia, al que nos sumaremos integralmente".