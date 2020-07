La Municipalidad de Paraná se iluminó de naranja para concientizar sobre el TDAH

Si queres sumarte, si queres que tu ciudad tambien se ilumine de naranja, haciendo visible el TDAH ,envianos un mail a info@familiasleonastdah.org , y te contamos como hacerlo posible. Publicado por Familias Leonas TDAH en Sábado, 18 de julio de 2020

El 28 de julio es el día por el Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. El objetivo es concientizar, sensibilizar e informar acerca del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) en la niñez y adolescencia. Esta condición perturba el desarrollo integral de los chicos en el ámbito social y escolar.Por ese motivo, desde el lunes a la noche la Municipalidad de Paraná se iluminó de naranja, para concientizar sobre la campaña."Soy madre de un nene con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y mañana tendremos la jornada de iluminación en los edificios más emblemáticos de las ciudades", expresó aZoribeth Nuñez."La iniciativa surge de las familias Leonas TDAH, que es un grupo que nació hace seis años en Buenos Aires y se extiende en todo la Argentina y por fuera del país como Chile, Colombia, Venezuela y Paraguay", dijo.Y agregó que "la idea es iluminar de naranja algún edificio o sede más importante de cada ciudad de color naranja, que es el que representa al TDAH. Nosotros buscamos visibilizar la problemática, porque aún se desconoce mucho sobre el tema"."El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, porque se puede diagnosticar de las dos maneras, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir que el chico, nace, crece y se muere con TDAH. Con un tratamiento mejoran los síntomas pero no se cura", explicó.El niño con Trastorno por Déficit de Atención "no puede sostener la atención en algo por un tiempo prolongado y pasa a realizar otra actividad"."El diagnostico lo realiza un neurólogo o un psiquiatra y hay profesionales para tratarlo. En tanto con las escuelas, nos encontramos que hay docentes que no están capacitadas para trabajar con chicos con TDAH", finalizó.