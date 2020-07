Primer entrerriano en donar plasma: "El día 18 comencé con los síntomas"

Primer donante de plasma de Entre Ríos

El parananense Lucio Ramos, se fue de vacaciones a Perú y cuando regresó de viaje, en el mes de abril, fue el primer paciente que quedó aislado en el Hospital de La Baxada.Lucio."Cuando pude volver a Argentina, quedé en aislamiento durante 14 días, pero el día 18 empecé a tener síntomas. Tuve falta de gusto y olfato" contó y agregó que "llamé a Epidemiologia y estuve 10 aislados en el hospital. Lo que no se sabía era si seguía contagiando o no al momento en que me detectaron el virus"."En Paraná, hubo un lapso de 20 días sin nuevos casos y en ese tiempo se había activado un protocolo que decía que todo paciente con Covid debía ser aislado en un hospital o dependencia de Salud", explicó.Sobre sus días de internación en el hospital, contó que "es totalmente distinto a estar en asilado en tu casa, más allá del trato y el profesionalismo del personal. El único trato con las personas es a través de un teléfono"."Las habitaciones tiene dos camillas y en la puerta hay una mesa donde los enfermeros te dejaban las comidas o los elementos que necesitabas, te llamaban por teléfono y te decían lo que te habían dejado", comentó."A los diez días tuve el alta del hospital y los síntomas persistieron dos semanas más. Una vez que tuve los dos hisopados negativos, volví a la vida normal".Hoy en día, es el primer entrerriano en donar plasma para ayudar a más pacientes con Covid-19.Sobre su decisión, contó que "vi por las noticias que estaban buscando donantes y me contacte con epidemiologia y ellos me guiaron para contratar la donación"."Suelo donar sangre, entonces lo tomé como algo normal. Creo que lo deberían hacer todos", finalizó.(Elonce.com)