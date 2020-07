Rechazaron el pedido de prisión domiciliaria para Christe

El Tribunal rechazó el pedido de arresto domiciliario para Jorge Julián Christe, el único acusado por el femicidio de Julieta Riera. Cabe recordar que la joven murió tras caer desde el octavo piso del edificio donde vivía junto a su ex pareja.La querellante, Corina Beisel, dijo aque "el Tribunal decidió rechazar el recurso de Casación que había interpuesto la defensa del acusado. Aspiraba a que se le otorgue prisión domiciliaria"."Junto a los fiscales, fundamentamos jurídicamente los riesgos que había, tanto en la vertiente peligro de fuga, como peligro de entorpecimiento. Logramos probar ante estos jueces que es altamente probable que Christe, en el caso de quedar en libertad o prisión domiciliaria, se escape y no podamos contar con él para que se culmine la investigación penal y se lleve adelante le juicio oral", aseguró.En ese sentido, manifestó que "nosotros sostenemos que toda privación de libertad genera un agravio a la persona, pero visto desde este lado entendemos que esa privación de la libertad no ha sido tan larga y está debidamente fundamentada. Estamos conformes. Es una medida cautelar, no es un anticipo de pena y con este tiempo de 60 días que se han confirmado podemos culminar con tranquilidad la investigación penal".