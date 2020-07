Colectivos: "Presentamos un proyecto para poder auditar a las empresas"

Paraná Se pospuso la reunión con Transporte y continúa el paro de colectivos en Paraná

El bloque Frente Creer Entre Ríos les pedirán a las empresas, en la próxima sesión que rindan cuentas de los ingresos y gasto que tienes.David Cáceres, Concejal Frente Creer Entre Ríos."Creo que teníamos un servicio deficiente en cuanto a la prestación y veníamos arrastrando severos inconvenientes. Es difícil hoy en día diferenciar la problemática por la crisis que tenemos a causa del coronavirus", dijo.Y agregó que "tenemos una unión transitoria de empresas que se conformó para prestar el servicio y nunca terminaron de cumplir con sus obligaciones"."Los choferes del gremio de UTA y FATAP, no han podido resolver una cuestión paritaria y también hubo una dilatación por parte del Gobierno Nacional con respecto a los subsidios que deberían llegar a la provincia y de ahí a los distintos municipios".El Órgano de Control del Servicio de Transporte Urbano (SITU), "tiene como objetivo velar con el cumplimiento del contrato y donde seguramente participaremos las distintas fuerzas. Vamos a poder analizar en profundizar los que sucede"."Nosotros presentamos un proyecto para poder auditar a las empresas, pero no en este contexto de pandemia, sino más bien en los últimos dos años en que se les cedió las concesiones", indicó.Al respecto dijo que "lo que queremos saber es cuánto cuesta prestar el servicio en la ciudad de Paraná, para ver cuánto tuvieron de ganancias en este tiempo y si es verdad que empezaron deficiencia"."Queremos instar al Poder Ejecutivo a que realicen audiencias y para ello proponemos conformar una comisión que la integre el contador municipal, auditoria municipal, los colegios de escribanos y contadores para saber si lo que las empresas dicen es verdad", explicó.Y remarcó que "uno de los artículos que denunciamos es que si la municipalidad quisiera quitarle la concesión a las empresas por los incumplimientos, no sería necesario que sigan prestando el servicios hasta que haya una nueva licitación. Pero si la empresa decide irse, tiene la obligación tiene la obligación de prestar el servicio".Sobre la conformación del SITU, dijo que "la demora fue producto del aislamiento y de la cuarentena. Es un órgano que trabaja con cuestiones muy puntuales y es necesaria la presencia de sus integrantes en las reuniones".Al finalizar, dijo que "desde el bloque creemos que la solución es que las empresas con los subsidios garanticen el pago de los sueldos y garantizar al prestación del servicio. Pero también se exigente en el cumplimiento de los contratos por parte de las empresas. Hay que crear nuevas estrategias".