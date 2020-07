"Lo importante es la prevención" dijo primer entrerriano en donar plasma

El parananense Lucio Ramos, se fue de vacaciones a Perú y quedó varado durante 17 días. Cuando regresó de viaje, en el mes de abril, fue el primer paciente que quedó aislado en el Hospital de La Baxada.En ese momento, la capital entrerriana venia de más de dos semanas sin detectar nuevos casos positivos. Hoy en día, es el primer entrerriano en donar plasma para ayudar a más pacientes con Covid-19."La verdad es que no sé bien cómo fue que me contagié. Estuve 17 días en Perú varado y cuando volví hice los 14 días de cuarentena obligatoria, más siete por recomendación de un amigo que es especialista en salud y en el transcurso de esos días se me presentaron los síntomas y tuve que hacer la internación preventiva al Hospital de La Baxada", le contó Lucio al medioAl respecto, dijo que "fui el primer paciente en estar aislado en La Baxada. Es decir, yo inauguré el hospital y también fui el primer entrerriano en donar plasma"."Los síntomas que tuve fueron leves, falta de olfato y gusto, pero el tema es el aislamiento, no fue fácil" dijo y agregó que "Al principio tuve preocupación por tener algún tipo de represalia innecesaria en la ciudad, pero estaba tranquilo por otra parte porque hubo pocas personas aisladas por contacto estrecho y ninguna contagiada por parte mía"."Estuve 14 días de vacaciones y se extendieron un poco más. Allá en Perú el aislamiento empezó antes que acá y fue mucho más estricto porque fue con toque de queda y demás", contó.Sobre la enfermedad, mencionó que "yo le recomiendo a las personas que no tengan le miedo y que lo importante es la prevención""La gente más grande y que sean pacientes de riesgo deben tener más precauciones que otras. Las muchas personas contagiadas ahora y que cuando estén recuperadas, tienen la posibilidad, que donen plasma, porque es un procedimiento sencillo", finalizó