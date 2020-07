Fotos, Día de San Joaquín y Santa Ana: "Hay que cuidar a los abuelos"

La Misa en honor a Santa Ana y San Joaquín se pudo ver en vivo este domingo por la pantalla deEn la homilía, el padre Javier, explicó que "velamos por nuestros abuelos. Nuestros ojos y oídos, y no solo los físicos sino los de la fe, son felices cuando se abren para escuchar y ver a Dios. Los padres de la Virgen la esperaron por mucho tiempo y no llegaba. Hoy a mucha gente le pasa algo similar. Nunca perdieron la esperanza, seguro estuvieron tristes, pero siempre tuvieron fe"."Los mayores son como árboles que siguen dando frutos, dijo el Papa. Es hermosa expresión. Recordemos a los abuelos, a los que los tenemos, a los que ya partieron, que ya llegaron a la meta. Siempre dejan marcas. Muchos niños adoptan mayores y muchos mayores adoptan niños", dijo.Asimismo, expresó que "muchos de nuestros mayores tienen una corteza dura, es su estructura de vida, pero lo importante del árbol está adentro. Tiene raíces muy profundas, como la de nuestros mayores, que van más allá de lo que vemos, sus historias. Podemos llegar si nos conectamos con ellos"."Por la pandemia no podemos estar hoy con ellos, pero hay que hacerlo de alguna manera. Muchos hoy empezaron a usar la tecnología para estar cerca de ellos. Hay algo que los mayores le van a dar a los jóvenes y niños, y nadie más lo podrá dar. Lo mismo ocurre al revés", resaltó.Indicó que "creo que nuestros abuelos tuvieron menos contacto con sus abuelos, porque eran de otra forma, tenían otra vida, eran más distantes. Hoy hay mucha cercanía, tienen otro tiempo para sus nietos"."Hay que escuchar a los abuelos, porque siguen dando frutos. Tienen un poder enorme con su vida vivida, padecida muchas veces y en otras, sufrida. El dolor de un abuelo se transforma en oración", finalizó.Al culminar la Misa, la imagen de San Joaquín y Santa Ana recorrió las calles del barrio. La gente salió a la vereda y acompañó con pañuelos. Otros saludaban desde la ventana.