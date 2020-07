Apertura de bares: "La situación es dramática, pero la noticia nos alienta"

Paraná Habilitan salidas recreativas y apertura de locales gastronómicos en Paraná

Los restaurantes y cafés podrán trabajar en sus interiores con un 30% de su capacidad habilitada. Esto se da en el marco de la etapa de distanciamiento en la que se encuentra Entre Ríos según DNU 605/20 y ante la transmisión por conglomerado que reviste la capital provincial."Las nuevas habilitaciones son un paso adelante, es un aliciente para los trabajadores y empresarios; también para la gente. Entendemos que estas habitaciones son en base a los controles y cumplimiento de los establecimientos y empleados de los protocolos", expresó aHugo Permayú, secretario general del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros.Y agregó que "si las medidas no cambiaban, no teníamos posibilidad de seguir abriendo los negocios, porque con las bajas temperaturas que se registran, es imposible trabajar afuera"."Esta noticia nos alienta, y seguimos esperanzado con que esto puede cambiar. Si la situación va mejorando, se va a ir progresivamente abriendo más lugares, para llegar a una semi normalidad", comentó."Tenemos que ser conscientes que nunca vamos a volver a la normalidad que conocíamos. Debemos aprender a convivir con el coronavirus, al menos hasta que salga la vacuna", remarcó.Y advirtió que "la situación que estamos viviendo es dramática, porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, muchos lugares cerraron sus puertas. Los hoteles que cerraron, no se vuelven abrir, no es como la gastronomía que tiene otras posibilidades"."Los empleados que quedan en el medio son los que nos preocupan, porque hay trabajadores jóvenes, pero algunos que tiene más de 40 años y no es fácil reinsertarse en el mercado laboral", mencionó.Al finalizar, dijo que "nos preocupa la salud de los empleados, porque las obras sociales están cortadas y hace cuatro meses que no recibimos aportes. La salud se enfrenta con dinero y el dinero no aparece".