El hospital Pascual Palma está acondicionando un área respiratoria

El director del hospital Pascual Palma de Paraná, Dr. Esteban Sartore, dijo la institución, dedicada a la atención de los adultos mayores, prepara un área respiratoria para atender a eventuales pacientes con coronavirus que necesiten cuidados intensivos.



En diálogo con Elonce TV y al hacer referencia a la contención que le brindan a las personas, el profesional afirmó que "seguimos doblegando nuestros esfuerzos y aunando el trabajo en equipo para paliar esta situación que tiene en vilo a todo el mundo. Llevamos más de 100 días de este confinamiento, pero tenemos que remarcar que este aislamiento es preventivo, social pero no emocional y se los remarco a cada uno de mis pacientes en el hospital".



"Sabemos que esto no es fácil, y altera y condiciona nuestra salud mental y emocional, nos tenemos que mantener en nuestras casas, pero esto no significa que tenemos que perder el contacto emocional con nuestros queridos viejos", indicó y pidió mantener el contacto a través de llamadas o videollamadas.



Sobre las visitas, remarcó que al inicio de la pandemia, se pidió la suspensión de las mismas tanto en las residencias públicas como en las privadas "para evitar el ingreso del virus, luego vimos que se necesitaba tener un acercamiento y lo flexibilizamos, pero ante esta nueva situación que estamos viviendo con tantos casos, restringimos nuevamente la visita física".



Respecto a la situación del nosocomio, Sartore dio cuenta que "hay un 75 por ciento de ocupación de camas hospitalarias, el otro 25 por ciento lo vamos manejando con las modificaciones edilicias que está sufriendo el hospital. Nos estamos preparando para la siguiente etapa, que ojalá no llegue, pero tenemos que estar listos y el hospital está condicionando un área respiratoria", para la atención de eventuales pacientes que requieran cuidados intensivos.



Finalmente, el director del Pascual Palma destacó que se mantiene la atención de todas aquellas personas que eran beneficiarias del servicio del hospital de día, con todas las normas y protocolos de seguridad. Elonce.com