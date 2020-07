Realizarse en forma particular un test de Covid-19 en Paraná cuesta $6.300

Entre 5 y 10 personas concurren por día al Laboratorio Nanni para realizarse de forma particular el test por coronavirus. Desde el establecimiento explicaron alas medidas de bioseguridad que han adoptado para atender a los pacientes en general y otros detalles sobre cómo desarrollas las tareas.Al respecto, la especialista en Endocrinología, María Alicia Giménez, indicó que "de manera general para preservar las condiciones en el marco de la pandemia, a todas las personas que ingresan se les toma la temperatura, como se hace con nosotros y todo el personal. No se permite más de 20-25 personas en la sala de espera. Además hay alcohol en gel y al 70 por ciento en todos los sectores".Y continuó: "Al momento de la extracción, el profesional utiliza doble protección facial: máscara y barbijo, para protegernos nosotros y al paciente, al tiempo que se mantiene el mayor lapso posible la distancia social. Asimismo, se tiene en cuenta la ventilación del box. El uso de guantes es indispensable. Entre paciente y paciente, se desinfecta toda el área donde tuvo contacto, para garantizar la bioseguridad".Por su parte, el subdirector del Laboratorio, Raúl Azcoaga, admitió que para realizarse el "PCR para detectar el coronavirus, hay una afluencia interesante de pacientes. En Salud pública es donde se procesa la mayor cantidad de estudios" y reveló que la mayor parte de quienes concurren al lugar para este tipo de estudios es "gente de empresas que necesitan el análisis para circular en otras provincias".Describió que "se acondicionaron tres boxes para tomar muestras con ventilación permanente, el profesional que toma la muestra se viste de manera especial para mantenerse protegido. Con un hisopo especial se toma una muestra de la parte nasofaríngea, que se coloca en un tubo que tiene un líquido especial de transporte"."Los atendemos en un horario especial, de 11.30 a 13.30, para que estén asilados de quienes concurren por otras cuestiones al laboratorio", resaltó Azcoaga, a la vez que añadió: "Se tratan de hacer todos los trámites vía remota para que el paciente permanezca acá el menor tiempo posible"."La mayoría de los pacientes abonan, se les entrega un comprobante para que puedan gestionar reintegros. El costo es de 6.300 pesos para los que tienen obra social. A aquellos que no cuentan con la misma, se les debe agregar el IVA. La demora del resultado es entre 48 y 72 horas, pero estamos trabajando para reducirlo", completó el subdirector.