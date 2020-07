Ernesto Méndez dará un concierto por los 75 años de Asociación Mariano Moreno

?????????? ?? ??????? ???????



Este domingo 26 de julio | 19 hs



Ciclo de Música 75 Aniversario de Asociación Mariano Moreno Publicado por Paraná Cultura en Martes, 21 de julio de 2020

En el marco del 75 aniversario de la Asociacion Mariano Moreno, se realiza el Ciclo de Música 75 Aniversario de Asociación Mariano Moreno junto a Paraná Cultura. Este domingo a las 19 horas, el músico entrerriano Ernesto Mendez brindará un concierto online que se podrá disfrutar a través de la plataforma Facebook."Estamos aprendiendo a trabajar en estas nuevas formas, tratando de no perder los vínculos y no perder la oportunidad de realizar lo que nos gusta", expresó aErnesto MéndezSobre el próximo domingo, el artista dijo que "la Asociación Mariano Moreno, está organizado un ciclo en el marco de sus 75 años, y realizará un ciclo de conciertos. Este recital se va a transmitir desde la sala del Teatro 3 de Febrero"."Es una sala muy importante a nivel nacional e internacional y estimula mucho el poder hacer música desde ahí. El domingo es mi turno, y hace 15 días hicieron un concierto de un colega chileno, pero que es paranaense por adopción, y quedan dos conciertos más en este ciclo", explicó.Y agregó que "se transmite un domingo cada 15 días a las 19 horas" a través del Facebook: @ParanáCulturaOk."Durante la cuarentena y por el estar en mi casa, estoy en un etapa de hacer un repaso de la música que fue muy significativa para mí. Seguramente el reportorio girará por el clásico de la música Argentina", contó.Sobre la pandemia, dijo que "en esta época me cuesta sostener el trabajo y el estudio. Pero supongo que es algo que nos pasa todo al no ver un horizonte claro de lo que va a pasar, para poder proyectarse".