Niño de un año necesita ayuda para afrontar un costoso estudio genético

La familia de Liam, un pequeño de un año, necesita ayuda para poder realizarle un costoso estudio genético."El estudio genético cuesta alrededor de $69.000, como no tenemos la plata suficiente para poder costearlo, estamos realizando unas rifas para juntar el dinero", expresó aMiriam, mamá de Liam"Esta enfermedad la sufre desde el primer año de vida y tiene crisis que se desencadenan de una fiebre, que le sigue a una epilepsia", dijo y agregó que "el comenzó con una febrículas cuando tenía un año, estuvo internado y estuvo muy complicado, ahora la neuróloga nos pide este estudio para saber el diagnostico".Al respecto, dijo que "cuando yo tenga el diagnostico escrito que es síndrome de Dravet, la obra social me va a cubrir el 100% de los gastos de los tratamientos que necesita"."El Hospital San Roque me había ofrecido ayuda, pero con el tema del coronavirus se atrasó todo y mi hijo necesita urgente el estudio para comenzar con la estimulación temprana, para desarrollar el habla, y otros sentidos", aclaró.En ese sentido, "Liam tiene días en donde se encuentra más activo y otros donde está más quieto. Hoy en día esta medicado para las crisis de epilepsia y de ausencia que suele generar".Según confirmó la madre, el niño necesita un tratamiento para estimular el desarrollo cognitivo."Para los que quieran colaborar, se comunican conmigo a través de 154 544 791 y le puedo pasar mi CBU. Estoy muy contenta con las personas, por la ayuda que recibió mi hijo. Estoy muy agradecida", finalizó conmovida.