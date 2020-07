Productora le brinda herramientas a los artistas para afrontar la pandemia

Paracima productora, ofrece tres servicios para profesionalizar a los proyectos musicales.



"Paracima se enfoca 100% en la actividad musical de Paraná, desde la productora, predicamos que el músico se encargue únicamente de la actividad artística, como componer, musicalizar, coordinar los ensayos", expresó a Elonce TV Franco Bassi.



"La música es el arte de combinar los horarios. En una ciudad en donde no existe la industria profesional de la música, los artistas los hacen de hobby o de actividad recreativa", dijo.



Y agregó que "uno de los ingresos que tenía un artista antes de la pandemia era por los tickets que vendía".



Una de las preguntas más frecuentes es cómo los artistas ganan público, "desde Paracima, creemos que hay muchas herramientas, pero una de las claves del éxitos es un buen contenido discográfico".



Desde Paracima, ofrecen tres servicios para que los proyectos musicales se consideren como tales.



"El primer servicio que ofrecemos es el de Distribución digital, es decir subir los contenidos a las plataformas digitales. Si hoy en día un artista no está en Spotify, no existe", dijo Bassi.



El segundo servicio que ofrecen, es "Registro de canciones, creo que es más implorante, porque protege la obra que tanto esfuerzo y gasto lleva. Es importante que las bandas sepan que existe esto y que deben registrar sus obras, el compositor no tiene otra manera no generar ingreso si es por SADAIC".



Y agregó que "el rol de mannager prácticamente no existe, y es muy importante porque no es lo mismo que yo venda mi proyecto a que otra persona lo venda, porque va a tener otra mirada".



El tercer servicio que ofrecen es el Registro de marca, que garantiza una vez establecido y consolidado el proyecto, que nadie pueda reclamar el nombre de tu proyecto como marca.



Para los interesados, "nos pueden encontrar en Facebook o Instagram @paracimaproducciones para más infomarcion", finalizó.