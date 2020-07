El gesto de un policía que le puso un barbijo a una persona sordomuda

Una vecina de Paraná retrató el momento en que un policía de la ciudad daba muestra de un ejemplo de la vocación de servicio que tienen los integrantes de la fuerza de seguridad.La imagen muestra al Subjefe de la Comisaría Cuarta, Guillermo Silaur, colocándole un barbijo a un hombre en situación de calle que tiene problemas para poder comunicarse y que siempre anda en los accesos a los negocios pidiendo una ayuda o algo para comer."Es una persona conocida que anda por la jurisdicción y la mayoría de la gente también lo conoce; es una persona sordomuda y en los locales comerciales donde va a pedir o solicita un plato de comida, necesita sí o sí un barbijo", dijo el subcomisario en diálogo conSobre su accionar, contó que "justo pasamos por un lugar, vimos que estaba sin el elemento de protección y como su salud es fundamental por anda para todos lados, descendí del móvil (para ponerle el barbijo) y una vecina que me conocía tomó la foto".Según contó Silaur, no es la única persona a la cual le han ofrecido o colocado un barbijo, sino que ha habido otros ciudadanos en esta misma situación y los han ayudado. "Todos tenemos que cuidarnos", reflexionó."Es una situación difícil porque se están viviendo cosas que nunca se vivieron, aumentamos los operativos y por ahí la gente no entiende y tenemos una confrontación, pero la seguridad es para todos", afirmó.