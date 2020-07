La lana aumentó entre un 5 y 10 por ciento, se registraron faltantes

Una buena opción para pasar el tiempo durante la pandemia y más que nada en inverno, es tejer. En los últimos días se registró un aumento en el kilo de lana producto de la faltante de este insumo."Con el tema de la cuarentena, se vio muchas personas que no sabían tejer se acercaron a buscar lana, para aprender y pasar el tiempo", contó Patricia, la dueña de una lanería del centro de Paraná, aA su vez mencionó que "el frío se hizo se sentir y casi no queda mercadería, se va haciendo lo que se puede"."La gente busca mucho todo lo que es lana para bebé, que es lo que más sale durante todo el año, tanto para preparar el ajuar, mantillas y todo lo que se busca hacer para el recién nacido", remarcó.Sobre el incrementó en el valor de la lana apuntó que "continúa subiendo, lo más barato que vendemos es la cashmilon, empezamos con un precio de 1.400 pesos el kilo, y ahora cuesta 1.600 pesos. De esta clase de lana viene en semigordo y fino, y de la primera hay faltantes de 15 colores aproximadamente, hace casi un mes"Según la vendedora, el problema de la faltante es porque la lana se trae desde Buenos Aires y al haber fabricas con muy poco personal no hay mercadería. La lana aumentó entre un 5 y 10 por ciento", informó.Patricia detalló que hacer un sweater cuesta alrededor de 100 pesos, ya que se ocupan 600 gramos. Siempre dependiendo del taller de cada persona.La dueña del comercio contó que muchas personas buscan lana para realizar diversas artesanías como mándalas "tenemos talleres, que por la pandemia se suspendieron en marzo, y los alumnos a través del grupo de whatsapp siguen aprendiendo y creando cosas".Al finalizar contó que están en el rubro hace más de 25 años, y en marzo se habían mudado a un local más grande y por el cierre de la pandemia, fueron unos meses complicados, pero "ahora estamos repuntando".