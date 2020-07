Una pareja está en situación de calle y pide colaboración para subsistir

María y su pareja se encuentran hace alrededor de un mes viviendo en la zona en la plaza del ex hipódromo en condiciones de precariedad."Por la lluvia, tuvimos que salir a pedir ayuda a los vecinos porque el temporal nos complicó la situación", contó María aY continuó: "Ahora estamos acá porque nos sacaron del Museo Leguizamón y de la Plaza Alvear".con la lluvia se nos humedecieron todas las cosas", contó.A su vez añadió que "cuando los vecinos vieron nuestra situación se acercaron y nos trajeron cosas, pero algunas prendas eran chicas y no nos entraron"."Estamos muy angustiados por todo lo que nos está pasando, no tenemos baños cerca ni cocina, hace alrededor de un mes que estamos en calle", explicó.Además agregó que "vendemos girasoles para poder vivir, pero cada vez se hace más difícil".Y agregó: "Antes estuvimos en el refugio, pero éramos muchos y no entrabamos, además no teníamos seguridad"."Mi pareja tiene 61 años, y tiene problemas de salud, por eso decidimos asilarnos para que no nos llegue el coronavirus", culminó.