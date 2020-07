Transportistas escolares: "La situación es insostenible, ya no tenemos recursos"

Trasportistas escolares, este jueves, se encontraban en el ex hipódromo para marchar en caravana hasta Casa de Gobierno solicitando una ayuda económica."Esta es la tercera marcha en reclamosde una ayuda económica y quita de impuestos ya que no podemos trabajar hace 125 días sin trabajar", señaló Silvina Salas, presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares de Paraná, aEn este sentido remarcó que "nos convocamos los transportistas escolares y rurales, para marchar hoy y solicitarles al gobernador y al intendente para que nos reciban. El intendente solo nos atendió el 12 de febrero que fue la primera vez que presentamos una nota"."A pesar del tiempo volvemos otra vez a marchar pidiendo una solución a todo el sector", remarcó Salas.Por su parte, un transportista de Concordia, Marcelo señaló que "la situación es insostenible, ya no sabemos de dónde sacar recursos, y no tenemos la certeza de cuándo vamos a volver a empezar".Además, Marcelo comentó que hay 110 empresas de trasporte rural en toda la provincia y "somos alrededor de 600 familias dependen de esta fuente de trabajo".Por otra parte, Salas también mencionó que "en mayo, pedimos al señor Dlugovitzky la reconversión del servicio para poder sobrellevar la situación, y hasta el día de hoy no firmó el pedido. No queremos tener problemas con el sector de colectivos que sabemos que están reclamando salarios, solamente solicitábamos poder trasladar gente"."Estamos en cero, 125 días sin ingresos y sin respuestas", sumó.En la marcha también estaban presentes transportistas de turismo, y uno de ellos indicó que "no sabemos cómo pagar los impuestos, ni tenemos como trabajar. Necesitamos un subsidio ya".