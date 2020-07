A pesar de la lluvia, nuevamente se registraron largas colas en Iosper

Otra vez, en la dependencia de Iosper de calle Gualegaucyhú de Paraná, este jueves, muchos afiliados estaban esperando para ser atendidos. Esta vez con el agravante de la lluvia y las bajas temperaturas. En este momento la obra social está atendiendo bajo la modalidad de turnos que se solicitan por teléfono."Estoy acá, porqueDecidí venir porque tengo una urgencia, van a operar a mi hijo y necesito que me atiendan. En la cola, el policía nos dice que no nos va a atender", señaló, indignada una mujer que se encontraba en la cola.Y continuó: "Deben buscarle otra solución, porque".Por su parte, otro hombre que estaba en la fila, contó que "a mi esposa le realizaron una operación y salió mal, y la tienen que volver a operar mañana, hace más de dos días que estoy llamando a la obra social y no te atiende nadie, y cuando venimos acá nos dicen que sin turno nos van a atender."."Probamos sacar turno desde muchos teléfonos y nadie nos contesta", remarcó.A su vez el hombre indicó que "también tenemos problemas con los remedios, antes la obra social los cubría y ahora ya no".Por su parte, un trabajador de la obra social, explicó que "l".En este sentido, añadió que "las personas que están en la cola, y tengan tramites de urgencia impostergables se los va atender igual, vamos a hacer un lugar entre los turnos que están asignados"."En este momento, estamos buscando una solución para que las personas no esperen bajo la lluvia", culminó.