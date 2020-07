Choferes de colectivos acamparon frente a la empresa en busca de una respuesta

Los choferes del transporte urbano de pasajeros de Paraná se autoconvocaron y acamparon frente a la empresa, en el marco de las medidas de fuerza que vienen manteniendo por salarios adeudados.un trabajador."La situación se volvió insostenible, tenemos familias, personas enfermas. No sabemos de dónde sacar para poder comer. Todos nos dicen cosas distintas, desde UTA, la empresa y el Gobierno", dijo.Y agregó que "nos depositaron $10.000, son 22 días y nosotros seguimos. Nos están debiendo plata del año pasado. La gente por ahí no nos comprende, nosotros queremos trabajar, pero tenemos familias que mantener"."Reclamamos lo que nos pertenece, no nos gustó estar acá, pasando frío y hambre. Nosotros pedimos trabajo, pero cuando trabajamos queremos que nos paguen", remarcó.En ese sentido, dijo que "decidimos quedarnos afuera de la empresa porque es propiedad privada y para no comprometer el paso de las personas".Por otra parte, otro chófer dijo que "esta protesta fue en reclamo a lo que no se ha pagado. Sabemos que la empresa recibió la plata, pero a ninguno de mis compañero le depositaron lo que les deben".