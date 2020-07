Asamblea Vecinalista hará una caravana para "defender espacios públicos"

La Asamblea Vecinalista invita a una caravana para defender los espacios públicos de la ciudad de Paraná.



Alicia Glausser, explicó a Elonce TV que "será el sábado 1º de agosto, a las 15, desde el ex Hipódromo hacia el Patito Sirirí. Queremos defender lo poco que nos queda. Hemos perdido Los Arenales, la costanera entera que está ocupada por clubes, el camino a Bajada Grande, la ex fábrica de Porltland que podría haber sido público".



"Queremos recuperar el terreno frente al Patito. Ya es parte del Parque. Se habla de que hace muchos años fueron agregándose de a pedazos las partes para hacer el Parque Urquiza. Antes había montes y otras cosas, es una historia muy rica. Queremos que el estado ayude a que esto se recupere para la ciudad", dijo.



"Fue una sorpresa muy grande enterarnos que tenía dueño porque lo tenemos como que es del Parque. Las etapas de la vida han ido cambiando. Hay que seguir corriendo límites en todo lo que corresponda como público", señaló.



Asimismo, indicó que "sabemos que apareció un privado, pero no quiere decir que por eso no podamos investigar, quién le dio permiso, quién se lo vendió, cómo es el asunto. Los humanos debemos instalar en nuestra cabeza que lo que hoy es mañana no es. Esto tiene que ser público, tiene que formar parte del Parque".



"Será una caravana, no bajaremos, respetamos las reglas de la pandemia. Luego vamos a dar el recorrido. Muchas entidades están juntando firmas", aseguró. Elonce.com