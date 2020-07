Dio negativo el trabajador sospechoso de covid de un supermercado: Sigue aislado

Esta mañana se conoció un caso sospechoso de coronavirus en un empleado de un supermercado de calle Piran de la capital entrerriana. De manera preventiva habían aislado a seis empleados de comercio.que. Esto trae tranquilidad para la familia de ese supermercado".En este sentido señaló que "el supermercado ha respetado las normas, los compañeros utilizan las protecciones necesarias y que haya distanciamiento. Estamos muy contentos, porque apostamos a los que los compañeros no se contagien".Además, Ruberto resaltó que "el sindicato está redoblando los esfuerzos para que se sigan respetando las normas. Pedimos que se cumpla la separación de las cajas, y que se coloque alguna membrana de acrílico o de plástico de alta densidad".Y continuó: "de los 5.000 empleados de comercios pocos han contraído coronavirus, dos casos surgieron en una empresa de seguridad, y otros tres en dos supermercados"."Los comercios realizan las campañas de sanitizacion y todos los contagios que se han dado en los trabajadores fueron extra empleo", aseguró Ruberto.Sobre los protocolos de seguridad señaló que "pueden ir variando en el tiempo, en este momento, ante un caso sospechoso los comercios deben cerrar por una serie de horas, no como habíamos planteado desde el sindicato era de 72 horas".En cuanto al rubro de alimentos, dijo que "al principio hubo cierto temor al principio luego las personas se relajaron un poco y volvió el miedo, porque nadie le pide el dni y demás, las personas entren cuando quieren"."La situación es complicada, hay una gran estrechez económica, hay actividades económicas que no se pudieron realizar debido a los desplazamientos, fiestas, y eso restó liquidez al mercado", remarcó el sindicalista.