Síntomas de coronavirus: Cuándo hay que esperar 72 horas para tomar la muestra

El director General del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Lautaro Torriani, dio detalles sobre la implementación del plan Detectar en la capital entrerriana, mediante el cual se hallaron seis casos positivos de coronavirus., el funcionario dio cuenta de que a partir de la actual situación epidemiológica, el seguimiento se centra en los contactos estrechos."Hace más de 20 días que los contactos estrechos de los positivos son seguidos por los efectores de primer nivel con sus respectivas áreas programáticas, según su domicilio, mientras que, en la zona del centro hay un grupo creado para esto", precisó.Acotó que "el Detectar se hacía casa por casa en todo el barrio, ahora con el seguimiento de casos estrechos seguimos básicamente los contactos estrechos, que están aislados, buscando la aparición de síntomas. La toma de muestra, si es necesaria, se articula en el hotel el Círculo o el Hospital de La Baxada".El profesional aclaró aque "hay síntomas para los cuales se deben esperar algunas horas, para que no se configure una toma de muestra temprana".Precisó que ". Debe mantener el aislamiento. Se agenda el momento del inicio de síntoma y se programa la toma de muestra. No es automático".Aclaró que".Finalmente, dio cuenta de que el lisado de contactos estrechos "se va modificando permanentemente y se informa a centros de salud. También hay mucha gente que ya tuvo su "alta" de contacto estrecho y que no presentó síntomas".