Jardines maternales realizarán una caravana federal: "Queremos que nos escuchen"

Paraná Dos jardines maternales privados de Paraná cerraron sus puertas

Este jueves, dueños y empleados de jardines maternales privados realizaran una caravana federal en defensa de las instituciones."Este jueves nos reunimos en la plaza de las mujeres entrerrianas, pero en varios puntos del país, vamos a hacer visible nuestra problemática y nuestra realidad", expresó a, Alejandra Sosa, dueña de un jardín maternal."Desde el 16 de marzo que tenemos nuestros jardines cerrados, y no tenemos ninguna respuesta del gobierno nacional ni provincial. No tenemos apoyo de ningún tipo y estamos en la cuerda floja", dijo.Y agregó que "en todo el país, cerraron 250 jardines, en Paraná ya cerraron tres, y necesitamos ayuda porque nosotros somos los encargados de cobijar la primera infancia y queremos que se vea eso".Sobre la ayuda del ATP, contó que "a nivel nacional solamente un 25% de los jardines pudieron acceder, y en Paraná solo seis, el resto estamos haciendo malabares para poder subsistir".En ese sentido, dijo que "si bien las cuotas de las instituciones, se cobran en un porcentaje, cada vez menos papás las pueden pagar, porque necesitan tener una niñera en su casa, entonces no pueden estar pagando las dos cosas".En su caso "estuvimos haciendo ventas de pizzas y pastas; comidas y cosas dulces para poder subsistir. Todos los meses largamos una venta pero cada vez se hace más difícil, porque todas las personas están en la misma situación".Alejandra, remarcó que "nosotros somos indispensables, porque los papás necesitan del jardín para poder ir a trabajar. No queremos pasar por encima a las autoridades, pero necesitamos que nos escuchen, porque no podemos más.