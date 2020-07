Fotógrafo desarrolló una aplicación que muestra las aves del Paraje La Jaula

Halconcito Colorado (Falco sparverius)



Desde la chata, recorriendo y buscando bichos en la banquina. Pajareo en épocas de cuarentena... Publicado por Andres Bianchi en Viernes, 10 de julio de 2020

La aplicación sirve para buscar, a través de filtros, más de 130 aves que registró y fotografió Andrés Bianchi."La aplicación que desarrolle es un poco hija de la cuarentena. Nosotros tenemos una casa en Paraje la Jaula y junto a un amigo tuvimos una charla y pensamos cuantas aves podía haber en ese lugar", contó aAndrés."Los domingo salía a recorrer el lugar y fui conociendo rincones, y hasta el momento tengo registrado 180 especies. La provincia de Entre Ríos tiene registrado a lo largo del territorio unas 360 especies, la mitad de esas la podes encotrar en estos rinconcitos", explicó.Y agregó que "llegó un momento en donde pensé que tenía que hacer algo con todo los datos que tenía, en un momento se me ocurrió hacer un folleto, para fomentar el ecoturismo y que las personas vayan al lugar y se entretengan con la naturales, que es una recurso que no se agotan nunca".Sobre la aplicación que desarrollo, contó que "se llama Aves del Paraje La Jaula, está disponible para los celulares Android. La idea es que si vos vas al lugar y ves un pájaro, podes en la aplicación buscar cómo se llama"."En la aplicación, uno puede buscar a través de los filtros, y una opción es en qué ambiente encontraste el ave. Uno puede estar caminando por cualquier lugar y tener un encuentro fortuito con algún ave", dijo.La cuarentena "me agarró en Las Jaulas y me quedé allá tres semanas. Se juntó el aislamiento con la bajante del rio, entonces encontré especies que con el río alto no se ven, como las espátulas rosadas. Son difíciles de ver en ese lugar".Al respecto dijo que "la idea es potenciar el lugar para que no sea una explotación pesquera. Para un futuro se podría generar algún tipo de recorrido turístico, no solo para las aves, en el lugar hay muchas personas que saben".