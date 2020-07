Continuidad del ATP: "Es una ayuda estimulante, que genera esperanzas"

Ventas Día del Amigo

El Gobierno definió la continuidad del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción o ATP4 para el pago de parte de los salarios del sector privado del mes de julio, que se concretará en agosto para acompañar el nuevo esquema de salida escalonada de aislamiento social puesto en marcha para morigerar el impacto de la pandemia.Manuel Gabas, tesorero de Apyme."Durante la pandemia, las facturación es mucho menor que la del año pasado. Estamos hablando de un cifra del 50% menos que el mismo mes del año pasado. Es un refuerzo que lo esperamos todos", dijo.Y agregó que "esta ayuda te levanta el ánimo, te genera esperanzas para trabajar y producir. Tenemos un Estado que interviene y que está activo, que ve la situación critica y no se deja llevar por la ortodoxia económica, que esto va a generar una gran inflación".En ese sentido, dijo que "este mes de julio se está hablando de una inflación del 2% menor a la que tuvimos en junio. Pero el gran tema es que nuestras ventas como las compras a los proveedores han mermado, a la vez que los costos si bien no han aumentado mucho, no te dan margen de ganancias y eso genera incertidumbre".Sobre el ATP, dijo que "al hacerse cargo el Estado de un 50% o un 30%, depende las empresas, de los recursos, es una ayuda estimulante".Al respecto, dijo que "siempre para el este día hay un poco más de ventas, pero igual tuvo el mismo comportamiento durante todo el año. Si lo comparamos con el año pasado, fueron menores las ventas""Hay que tener en cuenta que las reuniones sociales están prohibidas, entonces los regalos se mandan a través de un cadete. Entonces eso hace que se consuman menos productos que no son esenciales".