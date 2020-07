Destrozos en Escuela Luz Vieira Méndez: "Nos duele el daño que ocasionaron"

La Escuela Nº189 "Luz Vieira Méndez", ubicada en avenida Almafuerte al 1500 de Paraná, sufrió destrozos en su institución. Es la segunda vez en menos de un mes que son víctimas de hechos delictivos."Hoy por la mañana me llamó por teléfono el ordenanza, para informarme que habían entrado de nuevo delincuentes a la escuela. Hicimos la denuncia y nos acercamos a la institución y habían hechos destrozos", expresó ala directora."Lo que más nos duele es el daño perjudicado, está todo roto y sabemos que la escuela está sola mucho tiempo, pero es lo que debemos hacer", dijoY agregó "hace un mes aproximadamente que entraron y la policía dice que pueden ser las mismas personas por su modo operandi. Destrozaron los picaportes, los vidrios, la vez pasada había entrado al quiosco. Cuando llegó al sector que estaba la alarma, se detuvo y se fue".Al respecto comentó que "en ese momento había hecho los arreglos, junto a los padres de la cooperadora, ex alumnos y apoyo de la Dirección Departamental de Escuelas, pero ahora volvieron a entrar".En esta oportunidad "lo que realizaron fueron destrozos, rompieron los vidrios y entraron a las aulas, rompieron los armarios, pero no sabemos que buscaba. Ahora está todo en manos de la policía, no sabemos cuántas personas fueron, quiénes fueron".En ese sentido, dijo que "es una escuela que se sustenta por la cooperadora y el apoyo de los padres. En esta situación de pandemia, solo nos queda el esfuerzo y la colaboración".Al finalizar, remarcó que "hoy el equipo tiene una gran angustia, porque no hay cosas de valor. Es una escuela chica, donde se labura día a día para tener materiales para los chicos".