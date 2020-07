Acciones Solidarias: Paraná Come busca padrinos para Suma de Voluntades

Colaboraciones durante la pandemia

Beto Magliocchini, emprendedor de Paraná Come y Antonella Medina, integrante de Suma de Voluntades, se unieron para ayudar a los más necesitados. La cuenta de Instragram @ParanáComé lanzó una campaña solidaria y busca padrinos para ONG Suma de Voluntades, donde cada uno donará lo que pueda y le parezca mensualmente, vía tarjeta de crédito o débito."Por la pandemia aumentaron mucho los platos de comidas que se están dando, pasamos de tener tres o cuatro comedores fijos a abastecer cerca de 20, no al 100% pero si estamos ayudando a varios que se fueron creando a partir de todo esto", expresó aAntonella Medina."Los vecinos fueron los primeros que salieron con sus ollas a ofrecerles una comida a todo el barrio y como le íbamos a decir que no para darles una mano", dijo.Por su parte, Beto contó que "un día me levante y pensé como podía ayudar, hablé con las chicas de Suma y ya había un sistema diagramado de padrinos en la ONG. Para ser padrino, uno debe realizar alguna donación de cualquier monto, lo importante es ayudar de a poco".Y agregó que "$100 para una persona puede ser poco, pero para otra puede ser un montón. La idea es ayudar con lo que uno pueda. Utilizó mis redes sociales, que son una herramienta para la publicidad, para darle una mano a Suma de Voluntades y a todas las persona que lo necesitan"."Yo soy un simple nexo entre la gente que pone su granito de arena y lo más necesitados", indicó.Durante este tiempo, "nunca se cortó la ayuda a los comedores, la realidad es que cada vez asisten más chicos y se incorporaron nuevos merenderos. La verdad que la comunidad ayudó mucho en este tiempo, así como nosotros tuvimos que hacer el doble de esfuerzo las personas nos acompañaron".Al finalizar, Beto contó que "para ayudar pueden entrar a las historias destacadas de la cuenta @paranacome en Instagram, y ahí pueden seguir los pasos. Cualquier persona hoy en día puede ser padrino y en el momento en que no pueda ayudar más, se comunica con Suma de Voluntades para no serlo más".