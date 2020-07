Leve repunte en locales gastronómicos: "Fue solo de un 10 por ciento"

Luego de que el viernes, en Paraná, se habilite la apertura de bares y restaurantes, dueños de los locales gastronómicos aseguraron que la situación no mejoró mucho y solicitan que se amplíe el horario de atención."El balance es muy malo, esto es consecuencia de una falta de consenso con la municipalidad, esperábamos que desde la comuna nos llamen para organizar medidas y solamente recibimos una notificación de los puntos que querían implementar", señaló Paul Quiroga, dueño de un conocido restaurante del microcentro, aY remarcó: "Venimos de un 5 por ciento y pasamos a un 10 por ciento, tenemos muchos empleados y las deudas se acumulan"."Desde que cerramos los locales los casos de coronavirus siguieron aumentando, no somos nosotros el termómetro de los casos", aseguró Quiroga.Sobre la compleja situación que atraviesa el sector dijo que "no podemos sostener la estructura, es la primera vez que nos pasa esto, pero si es recurrente que todos los gobiernos no se sienten a charlar y consensuar medidas".Además, el comerciante señaló la importancia de ampliar la franja horaria de atención ya que "la gente de Paraná se va a consumir a otro lado""En el centro hay circulación de día, pero lamentablemente el público que tiene la opción de salir se va a consumir a Santa Fe".Al finalizar, Quiroga dijo que "los pocos días que estuvimos abiertos no alcanzamos a cubrir el 30 por ciento de la facturación, pero nos sirvió para tapar deudas que se originaron en el parte de marzo".