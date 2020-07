La cara detrás de Humor Paranaense: "Informamos las noticias de manera graciosa"

La cuenta de Instagram Humor Paranaense, narra a través del humor diferentes situaciones que ocurren en Paraná. Esta cuenta cada vez tiene más repercusión y se volvió una de las más vistas en los últimos meses."Desde diciembre de 2016 que estoy con la cuenta, y este año decidí empezar a mostrarme", contó Teo Sac, el creador del sitio aY señaló: "Informamos a través del humor, comunicamos lo que pasa en la ciudad".En este sentido agregó que "la gente se siente identificada, por eso es gracioso, son cosas que nos pasan todos los días a los paranaenses, como comerse un pozo"."La idea de la cuenta surgió para contar a través de memes, las cosas que suceden en Paraná. La página tuvo gran repercusión", añadió.Además, reflexionó: "Es un humor tranquilo y familiar tratamos de no sobrepasarnos"."Muchas veces me han pasado fotos y videos, pero siempre tenemos cuidado de las publicaciones, cuando me piden que baje algo por diversas cuestiones lo saco sin ningún problema", explicó Teo."Una de las publicaciones con más repercusiones fue la cuestión del Ultimo Primer Día, pero muchas tienen gran aceptación, como cuando nos reímos del cartel de PARANÁ de la costanera".También el joven contó que crea muchos contenidos en referencia a Messi, ya que es muy fanático."Muchas personas comparten imágenes y eso me ayuda para informar un poco de todo, generalmente yo termino de darle una vuelta de tuerca", culminó.