Colectiveros protestaron frente al municipio de Paraná por salarios adeudados

Choferes nucleados en UTA Entre Ríos se movilizaron este martes a la Municipalidad de Paraná, para presentarle un petitorio al intendente Adán Bahl, y luego iban a marchar a Casa de Gobierno. Reclaman una respuesta al reclamo por salarios adeudados."Venimos a presentar un petitorio al intendente para que lo eleve al gobernador a fin de que intervengan Provincia y Municipio en esta situación desgraciada que padecemos los trabajadores y los usuarios. No tenemos respuestas, cobramos a cuentagotas y hay muchas necesidades entre nuestros representados", sentenció ael secretario general de UTA Entre Ríos, Carlos Dittler.Al pedir disculpas a los ciudadanos por la protesta, hizo extensiva las suplicas a los afiliados "porque ya no tenemos qué decirles, porque la falta de respuesta es impresionante". "El dinero que llega de Nación, Provincia y Municipio es desviado por la empresa y las migajas quedan para los trabajadores", acusó.Dittler pidió "un gesto benévolo de parte del gobernador y el intendente". "Hemos tenido reuniones con legisladores por los recursos que deben percibir los compañeros de larga distancia desde AFIP porque muchos compañeros aún no han percibido los beneficios: en tres meses cobraron un mes, y eso es triste y lamentable", explicó.Y continuó: "Hubo un acuerdo para preservar las fuentes laborales de los trabajadores a nivel nacional para que perciban 32 mil pesos, pero tristemente tampoco se está cumpliendo. Con esa cifra no se puede vivir, ni comiendo arroz hervido te alcanza"."Hay ocho mil pesos de diciembre que quedaron en el aire, tres cuotas del decreto presidencial de cuatro mil pesos, de los cuales, los trabajadores solo percibieron dos mil pesos con la mitad del sueldo de junio y el aguinaldo. La deuda es impresionante, de casi 100 mil pesos por trabajador", manifestó Dittler."La pandemia no es una excusa para el sector empresario porque desde el gremio se acompañó a nivel nacional para que ellos puedan seguir funcionando y sosteniendo las fuentes de trabajo. No es justo que a los subsidios se los lleve el sector empresario y las migajas queden para los trabajadores", reprochó al sentenciar: "En Paraná no hubo un ofrecimiento del sector empresario".