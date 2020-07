Trabajadores de Eventos se manifestaron en Paraná: Reclaman "una ayuda"

Trabajadores de Eventos de la capital entrerriana se manifestaron frente al municipio. Una de las voceras, Alejandra Grandoli, indicó aque "necesitamos una ayuda, porque hace casi cinco meses que estamos sin trabajar y los impuestos siguen corriendo. Necesitamos trabajar", resaltó.Remarcó que "no queremos que nos regalen plata, sino un préstamo para devolverlo cuando se habiliten nuevamente las fiestas".Acotó que "el protocolo está armado por rubros. Estamos organizados, pero no tenemos respuestas".Puso de relieve que "atrás de notros hay muchas familias. Hay chicos que realizan algunas changas, pero también están lo fleteros, los que vende hielo y mucha otra gente", ejemplificó."Somos autoconvocados en toda la provincia. Reclamos de este tipo hay en distintas ciudades. Algunas fiestas no se van a reprogramar y hay quienes reclaman la devolución de señas. Se complica", completó Grandoli.