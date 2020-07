Centro de Salud "Santa Lucía" de Paraná aplicó 4.696 dosis de vacunas

La Licenciada en Enfermería, Paulina Rueda, desde el Centro de Salud "Santa Lucía" de Paraná, refirió aque durante la pandemia por coronavirus se atiende "solo urgencias, pero las que no, también son asistidas". "Atendemos a todos".Respecto a la vacunación, la enfermera detalló que "desde enero a la fecha, se aplicaron 4.696 dosis de vacunas en general, entre las que están incluidas las antigripales y las neumocócicas que se está colocando a adultos mayores o a personas con factores de riesgo"."Con la cuarentena, muchos papás no querían salir de casa con sus bebés y así perdieron una dosis de una vacuna fundamental que es la por rotavirus y que se aplica a los dos y cuatro meses. Pero ya completamos el esquema con las faltantes y al día de hoy, la población de adultos mayores y niños está cubierta porque los papás se acercaron al vacunatorio y gracias a la colaboración de los agentes sanitarios, se cubrió a toda la población de mayores de 65 años con la vacuna antigripal", explicó.Y continuó: "Ahora se realiza el refuerzo para las vacunas de las neumonías, cuya fecha de aplicación depende de cómo haya sido el año anterior".En la oportunidad, la trabajadora de la Salud destacó que "las enfermedades respiratorias disminuyeron en relación al año pasado, producto de la cuarentena y el uso del tapabocas".Consultada a Rueda cómo transita la atención sanitaria durante la pandemia, ésta recalcó: "Son experiencias que te da la profesión, para ir creciendo día a día y para ser más cautelosa con los cuidados, no solo para protegernos nosotros sino también para proteger al otro".